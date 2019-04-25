Kilis'te, 2023 Vizyon belgesinde yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda Otantik Ölçme değerlendirme kursu başladı.

2023 Vizyon belgesinde yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yeni Ölçme değerlendirme ölçütlerinin uygulayıcısı ve değerlendiricisi olan öğretmenlerimizde farkındalık oluşturmak amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalına bağlı Ölçme Değerlendirme bölümünde akademisyen Halil İbrahim Sarı, İpekyolu Kalkınma Ajansının finanse ettiği “Otantik Ölçme Değerlendirme” kursunu vermek için ilimizde Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgileri branşında olan 40 öğretmene “Otantik Ölçme Değerlendirme” kursu başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 2023 Vizyon belgesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için değişen eğitim anlayışı ve ölçme değerlendirme kriterleri doğrultusunda öğretmenlerimizi yetiştirmek ve kendi alanlarındaki eğitimsel ve bilimsel yaklaşımlarını içeren ders içerikleri ile ilişkilendirmek, ülkemizde de uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan PISA, TMMS sınavları ve ulusal düzeyde yapılan ABİDE sınavının içerik formatları hakkında bilgi vermek için 5 sürecek olan bu kursu düzenliyoruz. Merkezi sınav sisteminde yer alan analiz sentez düzeyindeki soru tiplerini çözme becerisini öğrencilere kavratmak, yazılı sorusu ve çoktan seçmeli test sorusu nasıl hazırlanır, bunun yöntem ve tekniklerini öğretmenlerimize bu kurs aracılığı ile vermiş olacağız. Ayrıca yapılandırılmış sorular üzerinde etkinlikler yapılarak öğretmenlerimizin mesleki gelişim ve pedagojik formasyonuna katkı yapmış olacağız” diye konuştu.