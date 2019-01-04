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Otomobil askeri tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kilis’te, otomobilin askeri tıra yandan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kilis'te, otomobilin askeri tıra yandan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Murat Karagülle (48) yönetimindeki 27 FM 211 plakalı otomobil Kilis-Elbeyli Karayolunda Elbeyli ilçesine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen askeri tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Gülay Karagülle (48) ile yaralandı. Yaralanan Gülay Karagülle, ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın yoğun sis ve yağmur nedeniyle kaynaklandığı öğrenildi.

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