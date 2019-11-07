Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki otomobil, M.K. yönetimindeki 79 EP 347 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik 20 dakika süreyle kontrollü olarak sağlandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.