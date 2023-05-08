İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yaşar Aktürk Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde A.D.''nin kullandığı 79 DP 248 plakalı motosiklet ile V.H. yönetimindeki 06 EA 403 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile motosiklette bulunan E.Y.D. yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.