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Otomobil motosiklete çarptı:1 yaralı

Kilis’te otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep Karayolu 15'inci kilometresi Küplüce Yol ayrımında İ.H.E. yönetimindeki 34 GY 9854 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile yabancı uyruklu F.C. yönetimindeki 79 MA 2576 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü F.C. ağır yaralındı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan F.C. tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

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