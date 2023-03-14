İhlas Haber Ajansı

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Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada, sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada, sürücü, eşi ve kızı yaralandı.


Alınan bilgiye göre, O.N'nin kullandığı 33 E 4737 plakalı otomobil, Elbeyli-Kilis karayolunun 10. kilometresinde su kanalına düştü. Sürücü ile araçta bulunan A.N. ve E.N.N. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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