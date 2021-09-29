İhlas Haber Ajansı

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Otomobil yaya çaptı: 1 yaralı

Kilis’te, otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kilis'te, otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ersin G'nin kullandığı 07 FMF 60 plakalı otomobil, çevre yolunda hastane kavşağı civarında okul çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli Mahmut Alsayd Ali'ye (10) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Ali, 112 Acil ekibi tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma polis tarafından başlatıldı.

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