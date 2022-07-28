İhlas Haber Ajansı

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Özdağ'dan şaşırtan çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Gençlere Anne ile babanızı oy vermek için ikna edemiyorsanız eve kilitleyin” teklifi yaptı.


Kilis temasları çerçevesinde bir basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençleri partisine oy vermeye çağırarak, “Anne ve babanızı ikna edin, evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz, seçim günü eve kilitleyin oy kullanmasınlar” dedi.


Daha sonra esnaf gezisi yapan Özdağ, bir Suriyeli esnaf ile de sohbet ederken, bir yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

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