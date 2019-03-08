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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Çalıştayı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başkanlığında Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulunda Çalıştay düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat'ın açılış konuşmasını yaptığı programa, özel eğitim okul, kurum müdürlerimiz ve öğretmenleri, özel eğitim sınıfı olan okul idarecileri ve öğretmenleri ile eğitim sendikaları temsilcileri katıldı.


Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Her bir bireyin çok özel ve değerli olduklarını, onlar için yapılacak çalışmanın da çok anlamlı olduğunu ifade ederek, Çalıştayın ilimize ve ülkemize katkı sağlamasını ümit ettiğini belirtti.


Dört farklı masada RAM masası, Özel Eğitim Okulu Masası, Özel Eğitim Sınıf Masası, Kaynaştırma Eğitimi-Destek Eğitim Odası Masası atölye çalışması şeklinde yapılan çalıştay da komisyon üyeleri özel eğitim hizmetleri yönetmeliğini geliştirmek için görüş ve düşüncelerini ifade eden rapor hazırladılar.

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