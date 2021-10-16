Özel güvenlikçilere “KAAN Projesi” eğitimi verildi

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezirde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen 87 özel güvenlik görevlisi, 2 şirket yöneticisi ile 32 genel kolluk personeli olmak üzere toplam 121 kişiye eğitim verildi.

KAAN Projesiyle, özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların daha hızlı bir şekilde emniyet güçlerine iletilmesinin sağlanması, etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi amaçlanıyor.