Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketine gönderildi

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı düzenlenen törenle memleketi Malatya'ya gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) şehit oldu. Şehit Aytaç Altunörs, için Kilis Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, le protokol üyeleri ile şehit polisin meslektaşları katıldı.