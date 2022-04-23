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Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Türkiye'ye getirildi

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün naaşı Türkiye’ye getirildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Türkiye'ye getirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) şehit oldu. Şehit Aytaç Altunörs'un naaşı Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit polisin otopsisi sonrası memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

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