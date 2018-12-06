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Özel Hareket Polislerine ilk yardım kursu

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afet Birimi tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özel Hareket Polislerine ilk yardım kursu verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sertifikayı ilk yardım kursuna, Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polisler katıldı.


Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Uzman Fatime Çelebi, Melike Karcıgil, Dr. Okan Utku Erdem , Melike Karcıgil tarafından verilen eğitim 3 gün sürerken, Özel Hareket polislerine hem teorik hem pratik olarak eğitim verildi. Kursa katılan ve başaralı olan 21 polislere ilk yardım sertifikası verilecek.

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