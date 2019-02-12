(Özel) Kilis'te hırsızlara suçüstü

Kilis'te bir büfeyi soymaya çalışan 5 kişi polis tarafından suçüstü yakalanırken, yaşananlar ise büfenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde N.K.'ya ait büfenin kapısını zorlayarak içeriye giren maskeli 2 hırsız, sigaraları torbaya doldurmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine polisin geldiğini fark edince çaldıkları sigarayı büfede bırakarak kaçan 2 hırsız ile gözcülük yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Gaziantep'ten geldikleri belirlenen 5 şahsın Kilis'te Emniyet ve Jandarma bölgesinde çok sayıda hırsızlığa karıştığı öğrenildi. 5 kişi hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 5 kişinin ifadesi sonrası çok sayıda hırsızlık olayının aydınlatılması bekleniyor.