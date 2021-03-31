(Özel) Sınır kentinde korona tedbirleri arttırılıyor

Kilis'te artan korona virüs vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alınırken, 50 dekardan az arazisi olanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacağı bildirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kilis'te salgının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, “ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri tarım arazisine sahip çiftçilerimizin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, zirai üretim amacıyla, muafiyet sebebi, konusu, zamanı ve güzergahıyla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi. 50 dekardan az araziye sahip çiftçilerimizin, tarımsal iş ve işlemlerini sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı hafta içi saat 05.00-21.00'de tamamlayabileceği değerlendirildiğinden, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaması kararlaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde her 10 dekar arazi için en fazla bir işçinin çalıştırılabileceğine, işçilerin arazi sahibinin refakatinde araziye gidip gelebileceğine, 18-60 yaş aralığı haricindeki kişilerin kısıtlama saatlerinde tarım işçisi olarak çalıştırılamayacağına karar verildi" denildi.

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, Valiliğin aldığı kararın doğru olduğunu ifade ederek, “Çiftçimiz bitkisel üretimde hayvancılıkta pandemi başladıktan beri, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanımızın girişimleri, içişleri bakanlığımızın oluruyla, Kilis Valiliğimizin izniyle, biz çiftçi belgesi vererek, Tarım ve Orman müdürlüğü ÇKS olmak tarımsal ve hayvansal üretimlerine devam ediyorlardı. Ama malum, korona vakalarında Türkiye'de genel tablo artmaya başladı. İlimizde kımızı tablodadır. Korona virüs sayılarında ciddi bir artış var. Buna istinaden birkaç dekar arazisi olan çiftçilerimiz, çiftçi belgeleri ÇKS'yle araziye gitmeye başladı. Bu su istimal edilmeye başlandı. Valilik 50 dekar altı arazisi olanlar, hafta sonu arazisine gidemeyeceği tarafımıza bildirildi. Bu kararda bir istisna var, çok sayıda bahçecimiz var sebze üretimi yapan, bunlar muaf tutuldular. Sebze üretenler bu kapsam dışındadır. Bağ, Zeytin veya hububat ekili olanlar arazilerine gidemeyecekler, çünkü bu arazilerde her hangi bir çalışma olmadığı için arazilerine gidemeyecekler” dedi.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, Valiliğin aldığı kararı doğru bulduklarını ifade ederek, “Valiliğimizin aldığı kararı su istimal ediliyordu. Bizde bu konuda ister istemez mağdur oluyorduk. Bahçelerde sebze üretenler mağdur oluyordu. Uygulama yapan görevi arkadaşlar, sorduğu zaman hepimizin ÇKS belgesi var, bir bakıyorsun, son model arabayla geliyor, nere gidiyorsun tarlaya gidiyorum diyordu. Valiliğin aldığı bu karar çok doğru, sebze üreticilerimiz mağdur olmayacaktır” dedi.