Özkar'dan "Tarihi Kilis evleri" vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis'in tarihi evlerini Butik Otel yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, Kilis'e daha fazla turist çekmenin yolunun şehirdeki konaklama sorununun çözümü ile mümkün olacağını ifade ederek, “Kilis'in tarihi ve kültürel potansiyelinin hepimiz farkındayız. Ancak bir şehre turist çekebilmeniz için belirli şartları sağlamanız gerekir. Bunlardan en önemlisi belki de en zarurisi konaklamadır. Şu an Kilis'e gelen bir turistin en büyük sorunu güzel bir şekilde konaklayacağı mekan sıkıntısıdır” dedi.

kent turizmi butik otellerle canlanacak

Kilis'in turizm açısından ideal bir şehir olduğunu hatırlatan Özkar, “Kilis eşsiz tarihi evleri ile mükemmel potansiyele sahip. Biz belediye olarak bu tarihi evleri turistlerin rahatça konaklayabilecekleri butik otellere dönüştüreceğiz. Butik otel yatırımları maliyetinin düşük olması nedeniyle kolayca uygulanabilir bir projedir. Ayrıca bu alanda yerli yatırımcıların hizmet verebilmesi için de gerekli imkanları biz belediye olarak sağlayacağız. Minimum maliyetle en kaliteli hizmeti sunabileceğiniz “Butik Otel” projesi, Kilis'te turizmin canlanması için önemli bir basamak olacak” diye konuştu.

Şehir Ekonomisi Gelişecek

Kilis'in ekonomik anlamda gelir kaynaklarının arttırılmasının gerektiğine işaret eden BTP Adayı, “Butik oteller şu an için sektörde, turistlerin özellikle tercih ettiği konaklama mekanlarıdır. İnsanlar doğal ve tarihi mekanlarda konaklamak için ciddi paralar ödüyorlar. Bunun örneklerini dünyada ve ülkemizde görmek mümkün. Kilis'in tarihi evleri; geniş bahçeleri, mağaraları, eski taş odaları ve eşsiz mimarisi ile bu iş için adeta biçilmiş kaftandır. Yöresel yemeklerin sunulacağı butik otellerimiz, Kilis'e turist çeken merkezler olacak. İnsanımız buralarda iş bulacak, şehre gelen turistler esnafımıza kazandıracak. Bunlar istenirse yapılması en kolay projelerdir. Biz Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın çizdiği yolda, bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Kilis halkı bize güvenirse kazanan kendisi olacaktır” dedi.