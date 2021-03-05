Pandemi denetimleri sürüyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Turuncu listede bulunan Kilis'in en kısa zamanda mavi bölgeler arasına girmesine için denetimler sürüyor. Esnafların iş yerlerinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı Zabıta ekipleri tarafından denetleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaşamlarını Kilis kent genelindeki ilaçlama, hijyen ve dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları, caddeler ve sokaklar dezenfekte ediliyor.