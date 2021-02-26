Pandemide risk sıralaması yeniden hesaplansın talebi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis'in nüfusunun 142 bin olmasına karşın Suriyeli mülteciler ile birlikte 250 bin olduğunu, bu nedenle risk sıralamasının bu nüfusa göre hesaplanmasını talep ettiklerini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Sahabeler şehrinin güzel insanları; hepimizin malumu olduğu üzere pandemi nedeniyle sıkı önlemler alındığını ifade ederek, “Bu süreçten en çok etkilenen maalesef her zamanki gibi yerel esnaf olmuştur. Özellikle restoran, lokanta, cafe gibi işletmeler bu süreçte büyük zarar görmüştür. Son alınan kararlar ile birlikte artık önlemlerin genel bazda değil, yerel bazda alınması uygun görülmüştür. Bu nedenle her şehir bu süreçte kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Aziz şehrimiz maalesef nüfus, vaka sayısı orantısı nedeniyle 3'ncü kategoride yani riskli olarak görülmektedir. Buradan 2 konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi, Kurallara uyarak yaşamaya devam eder ve mevcut sayıyı daha aşağıya çekebilirsek çok değil sadece 10 gün içerisinde risksiz iller arasına girebiliriz. İkincisi ise Nüfus, vaka sayısı denkleminde sadece resmi rakam dikkate alınmaktadır. Oysa Kilis'in nüfusu bilindiği gibi 142 bin değil, mültecilerle birlikte 250 bindir. Bu denkleme mülteci sayısı da dahil edilirse Kilis 2'nci kategoride yani risksiz iller arasında olacaktır. Bu nedenle yetkililerden beklentimiz rakamsal değil, reel sayıların göze önüne alınması ve şehrimizi öyle değerlendirmeleridir. En kısa sürede bu illetten kurtulup eski güzel günlere dönülmesi dileğiyle tüm esnafımıza hayırlı işler, aziz halkımıza sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.