"Panik Yok, Ben Mülteciyim” adlı çalışma Rektör Karacoşkun'a sunuldu

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a makamında takdim edildi.

“Panik Yok, Ben Mülteciyim” adlı çalışmanın editörleri Doç. Dr. Fatih Bektaş, Dr. Öğretim Üyesi Yakup Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Karaman ve Araştırma Görevlisi Zeynel Amaç Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'ın öncülüğünde Rektör Prof. Dr. Karacoşkun'a desteklerinden dolayı şükranlarını sundular.

Kitabın editörü değerli akademisyenlerin Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik Rektör Prof. Dr. Karacoşkun'a bilgi vererek kitabın temelde mülteci eğitiminde karşılaşılan sorunların azaltılmasında farklı branşlarda çalışan öğretmenlere destek olmayı amaçladığını aktardılar.

Kitaptan elde edilen gelirin şehit ailelerine bağışlanacağı kararını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Karacoşkun bu kararın çok anlamlı olduğunu belirterek, editörlerin şahsında kitaba yazılarıyla katkıda bulunan tüm akademisyenleri kutladı.