Park ve yeşil alanlarda çalışmaları hız verildi

Başkan Yardımcısı Erkmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin gece gündüz çalıştığını fade ederek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmalarına hız verdik. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Kilis genelinde bulunan parklarda, orta refüjlerde ve kaldırımlarda hummalı çalışma yapıyoruz. Parklarda, oyun gurupları, oturma bankları, bakım onarımların yanı sıra çim biçme çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerde sürgün ot alma işlemleri ve orta refüjlerde ot biçme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor” dedi.