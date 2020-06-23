Parklar güzelleşiyor

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire alanları, piknik alanlarının pendami nedeniyle vatandaşlara kapatılmasından sonra yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte, çalışmalar yoğunlaştı. Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.