Parklar, refüjler, bulvarlar güzelleşiyor

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Mesire alanları, piknik alanlarında vatandaşların yaz aylarında yoğun kullanması nedeniyle gece gündüz demeden bakım çalışmaları sürüyor.

Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra yerlerine yerleştiriliyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.