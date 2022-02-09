İhlas Haber Ajansı

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Parklar, refüjler, bulvarlar güzelleştiriliyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki parklar, refüjler, bulvarların bakımı onarım ve temizlikleri yapılırken, ağaçların da budanması sürüyor.


Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımını yapıyor. Ağaçlarda da ekipler tarafından budama işlemi yapılıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, tarafından park, bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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