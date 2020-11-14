Parklar ve refüjlerde kış bakımı sürüyor

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında sıkça kullanılan parklar, oyun gurupları tamirleri, bakımları yapılıyor. Belirli bir plan çerçevesinde tüm parkların temizlik işlemleri yapılırken, Yetkililer, vatandaşların parkları temiz kullanmalarını, bankları ve oyun guruplarına zarar verilmemesini istediler.