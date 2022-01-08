Parklara kış bitkileri dikiliyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü personeli tarafından parkların bakım çalışmaları aralıksız sürerken, çevre düzenlemesi de yapılıyor. Ağaç dikimi başta olmak üzere kış bitkilerini refüjler ile parklara diken görevliler, vatandaşların ekilen kış bitkilerine zarar vermemelerini istedi.

Refüjler ile parkların bakımları rutin bir şekilde yapılırken, ağaç dikimi de aralıksız sürüyor.