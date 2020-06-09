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Parklarda çalışmalar hızlandı

Kilis Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkların bakımı, temizliği, sulanması ve çim biçilmesi sürüyor.


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Söğütlüdere mesire alanındaki çimleri biçildi. Şehit Hatice Evran parkı temizliğini yapan ekipler, inönü caddesi refüj düzenleme sulama, Gaziantep yolu üzerindeki refüjlerin sulaması gerçekleştirildi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dinazorlu park temizliği, Taner kışlalı parkı sulama temizliği ile Şehit polis Ahmet Uğur Edeoğlu parkı temizliği yapıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirli bir plan çerçevesinde tüm parkların, mesire alanlarının refüjlerin bakımları, temizlikleri ve sulama işlerinin yapıldığı bildirildi,

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