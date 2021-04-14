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Parkların duvarları boyanıyor

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından parkların duvarlarını ve bordürlerini boyamaya başlandı.


Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından parkların yaza hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Parklarımızda oyun guruplarının tamiri veya yenisini yerleştiriyoruz. Bankların bakımını onarımını yapıyoruz. Eksik olan bankların yerine yenilerini yerleştiriyoruz. Refüjlere fidanlar, çiçekler ekiyoruz. Son olarak da şehrimizdeki parklarımızın duvarlarını ve bordürlerini boyamaya başladık. Kilis güzel parkları hakkediyor. Lütfen parklarımızı temiz tutalım” dedi.

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