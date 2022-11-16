İhlas Haber Ajansı

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Parktaki oyun gruplarını yakan 2 çocuk yakalandı

Kilis Belediyesine ait parktaki oyun gruplarını yakan 2 çocuk yakalanarak gözlem altına alındı.


Edinilen bilgiye göre önceki gün Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Müftü Muharrem Efendi Caddesi üzerinde bulunan Musalla Parkı içerisindeki oyun parklarının yakılması olayını M.Y.S. ve M.B. isimli çocukların gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan çocuklar, ısınmak için ateş yaktıklarını, oyun gruplarına ateşin sıçradığını ifade etti.


Adliyeye sevk edilen çocuklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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