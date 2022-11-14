Parktaki oyun gruplarını yaktılar

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Saraçmehmet Çavuş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde (Musalla) bulunan parkın oyun grupları kendini bilmez kişi veya kişilerce yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, “ Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri; halkımızın dinlence alanı olarak kullanabilmeleri için inşa ettiğimiz parkları bu hale getirenlerle ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadesine ver verildi.