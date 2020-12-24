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Patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit yakalandı.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo Gübre yüklü olduğunu beyan eden sevkli tır aracında yapılan aramada, Suriye'ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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