İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar yerlerinde sıkı denetim

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske eldiven kullanımı ve satış denetimlerini yapmış olup kurallara uymayan pazarcılara sıkı takibe aldı.


Ayrıca genelgeye istinaden marketlere ve kalabalık olan iş yerlerinde uyarıların devam ettiğini. Belediyenin tüm bilimleri vatandaşların sağlığı için gece gündüz tedbirli uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.