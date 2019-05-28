Peçiç turnuvasında kazananlar ödüllerini aldı

Her yıl geleneksel olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen yöresel bir kültür oyunu olan “Peçiç” Turnuvası sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'dan aldılar.

Rektör Karacoşkun peçiç gibi yöresel ve bir kültürel değere sahip bu geleneksel oyunun genç kuşaklara aktarılması ve unutulmaması için yapılan bu çalışmada emek verenleri ve turnuvaya katılan öğrencileri kutlayarak, üniversite olarak yerel kültüre sahip çıkmaya ve geleneksel kültürün yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Turnuva sonunda birinci olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eyüp Avcı'ya dizüstü bilgisayarı, ikinci olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kemal Saymen'e akıllı telefonu, üçüncü olan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Nihan Söğüt'e de dijital fotoğraf makinası ödülü Rektör Karacoşkun tarafından verildi.