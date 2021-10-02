İhlas Haber Ajansı

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“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açıldı.


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esaslar açıklanır açıklanmaz 7 Aralık Üniversitesi sertifika programına yönelik eğitim duyurusu ilan edildi.


Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bin 332 öğrenci kontenjanı ile açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 6 Ekim tarihinde açıklanacak ve kesin kayıtlar 7-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların yerine, aynı sayı kadar, yedek başvurular arasından 11 Ekim'de kayıt yaptırılacağı bildirildi.

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