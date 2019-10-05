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Pide Fırınları denetimden geçirildi

Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte pide fırınları temizlik ve pidelerin gramajları bakımından kontrolleri yapıldı.

Pidelerin tartılarak verilmesi konusunda fırıncılar uyarıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde pide fırınları rutin denetimlerden geçiriyor. 150 gramlık pide ekmeği tanesi 75 kuruştan satıldığı kentte kilosu ise 5 TL'den satılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınların baca temizliklerinin yapılıp yapılmadığı, temizlik ve pidelerin gramajları bakımından kontrolleri yapıldı pidelerin tartılarak verilmesi konusunda fırıncılar uyarıldı. Kurallara uymayan pide fırınlarına cezai işlem yapılacağı, denetimlerin artarak süreceği bildirildi.

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