PKK operasyonu yapılan evden cephanelik çıktı

Kilis'te jandarma ekiplerinin PKK'ya yönelik operasyonunda baskın yapılan evde 8 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye, 67 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışma sonucu terör örgütü PKK/PYD'ye yardım ettiği değerlendirilen C.Ş.'ye (21) ait eve baskın düzenledi. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Merkez Bulamaçlı köyündeki ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 9 adet RPG 7 roketatar sevk fişeği, 275 adet elektrikli fünye, 67 adet AK -47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. C.Ş. jandarma tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.