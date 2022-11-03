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PKK/PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de 2015-2022 yılları arasında PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristi Gaziantep’in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2015-2022 yılları arasında PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı. Terörist, sevk edildiği Kilis'te adli merciler tarafından tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Suriye'de 2015-2022 yılları arasında PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye giriş yaparak Gaziantep'te ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu A.Ş., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ikametinde kıskıvrak yakalanan terörist gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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