PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri öldü

Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri öldü, 4 asker yaralandı.

Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri hayatını kaybederken, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez'deki hastanelere kaldırıldı.