Polateli ilçesinde 236 kişiye bin TL ödeme yapıldı

Kilis'in Polateli ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı kapsamında ikinci etap ödemeleri 236 kişiye yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Polateli ilçesi ile köylerinde Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı 2 etap kapsamında 236 hak sahibi vatandaşlara bin TL ödemeleri konutlarında teslim edildi. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan jandarma personeli tarafından 236 kişiye imza karşılığı bin TL imza karşılığı teslim edildi.