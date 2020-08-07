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Polateli ilçesinde denetimler sürüyor

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, ilçede denetimlerde bulundu.

Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, ilçede denetimlerde bulundu.


Kaymakam Soysal, Covid-19 ile mücadele kapsamında ''Sağlık için hepimiz için'' sloganıyla yapılan denetimlere bizzat katılarak vatandaşlarımıza ve iş yerlerine özellikle maske, mesafe ve konuları başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.


Yapılan denetlemeye Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İlçe Emniyet Amiri Enver Cünebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Himmet Kazan ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mehmet Rıza İbiş eşlik etti.

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