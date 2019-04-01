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Polateli ilçesinde Kolon Kanseri tarama yapıldı

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı köylerde Kolon Kanseri tarama yapıldı.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı köylerde Kolon Kanseri tarama yapıldı.


50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik, güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak yapılıyor. Polateli Toplum Sağlığı Personelleri tarafından Kolon Kanseri Farkındalık ayı kapsamında; Belenözü, Bağarası, Yılanca, Ömercik, Polatbey, Karapınar köylerinde kadınlara yönelik Kolon Kanserinin tarama testleri ile erken teşhis edilebileceği konusunda eğitim verilerek halk bilgilendirildi. Bayanlara, GGK kiti dağıtılarak mobil tarama yapıldı.

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