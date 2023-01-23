Polateli OSB'nin alt yapısı için imzalar atıldı

Etap Altyapı Yapım İşi sözleşmesi Kilis Valisi recep Soytürk ve yüklenici firma arasında imzalandı.

Kilis Valiliği toplantı salonunda yapılan imza törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Demyol İnşaat A.Ş yöneticisi ile ilgililer katıldı. İmza töreninde konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, "Polateli OSB için bugün başka bir safhaya gelmiş bulunmaktayız. Alt yapı ihalemizin sözleşmesini imzalayacağız. Biliyorsunuz 4 yıl önce göreve başladığımda Polateli OSB'nin tapusunu almıştık. Daha sonra ki yaptığımız çalışmalarda İmar planını yaptık bakanlıktan onayını çıkardık, ilana çıktık ve şu an itibariyle yaklaşık 6 milyon 500 bin metrekare olan buranın yarısı tahsisli durumda yaptık diğer yarısı da duruyor. Bu süre içerisinde Özel idare olarak biz Polateli Şahinbey'in anayolunu açalım istedik ve oraya araçlarımız koyduk ve kışın orada çalıştık. İkinci bir iş yaptık oraya tabelalar koyduk hem Gaziantep bölgesinden hem Kilis bölgesinden bölgeye gidenler Polateli OSB neresi görmeleri açısından. Yine Hizmet binamızın ihalesini yaptık 3 ay içerisinde orada inşallah hizmet binamız bitmiş olacak. Bunun dışında tahsisi alan yatırımcılar için elektriği getirdik. Şu an orada yatırım yapmak isteyen daha doğrusu inşaata başlamak isteyenler için elektriği hazır hale getirmiş olduk. Bir firmamız oldukça hızlı projelerini hazırladı yakın bir tarihte de inşaatı başlayacak" dedi.

Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak

Vali Soytürk, alt yapı çalışmalarının ise telefon, elektrik, yol gibi işleri kapsadığını hatırlatarak, "Bugünde alt yapısının en önemli kısmı BAG sistemi içerisinde, hem telefon hem elektriği kapsıyor. Ayrıca yollarının açılmasıyla ilgili önemli bir ihale yaptık. Katılım oldukça yüksekti, iyi de bir kırım ile bu ihaleyi yapmış olduk. Firmamız inşallah en kısa zamanda orayı bitirecektir" şeklinde konuştu.

Doğal gaz projesi hazırlanacak

Soytürk, Polateli Organize Sanayi Bölgesine Doğalgaz getirmek için bir çalışmanın da bulunduğunu belirterek, "Projelendiriyoruz. Diğer taraftan su ile ilgili olarak DSİ ile görüşüyoruz. Allah'ın izni ile Polateli OSB'nin suyunu projelendirip getirmiş olacağız. Polateli OSB olarak bu aşamaya geldiğimizden dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Kilis için Gaziantep için çok önemli bir projedir. Yaklaşık 75 bin kişinin çalışacağını tahmin ediyoruz. Bir taraftan da genişleme çalışmaları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Özel idarenin bölgede ki yeri ile ilgili bir çalışmamız var. Satın alma yöntemi ile Polateli OSB'de 880 bin metre kare genişletme alanı da çalışmalarımızda devam ettiriyoruz. Burada Ticaret Odası Başkanımız tüm heyecanı ile çalışmalara iştirak ediyor. Polateli Meclis üyelerimiz ve Meclis Başkanımız ile çalışmaları beraber takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Yine bu proje Sayın vekillerimizin, il başkanlarımızın takip ettiği bir proje önemli bir aşamaya gelmiş durumda. En kısa zamanda orda fabrikalarımızın olmasından insanlarımızın çalışmasından ve evlerine ekmek götürmesini diliyoruz. Kilis'imize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.