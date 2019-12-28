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Polisten ana okulu öğrencilerine ders

Kilis’te polis, öğrencilere suçun önlenmesi ve suçluların güvenlik güçlerine bildirilmesi maksadıyla Anaokulunda eğitim gören öğrencilerinden başlayarak, üniversite de okuyan öğrencilere kadar eğitim veriyor.

Kilis'te polis, öğrencilere suçun önlenmesi ve suçluların güvenlik güçlerine bildirilmesi maksadıyla Anaokulunda eğitim gören öğrencilerinden başlayarak, üniversite de okuyan öğrencilere kadar eğitim veriyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, tarafından Afife Keçik ilkokulu ve Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polislerin, Anaokulu, ilk okul, ortaokul, lise ve üniversite de okuyan öğrencilere yönelik olarak eğitim vermeye devam edeceği, suçun önlenmesi ve suçluların güvenlik birimlerini bildirilmesi için bu tür faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

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