İhlas Haber Ajansı

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Polisten bayanlara KADES uygulaması

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadın Acil Destek Mobil Uygulaması (KADES) bilgilendirerek programın telefonlara indirilmesini sağladılar.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla uygulamaya konulan KADES programıyla ilgili olarak broşür dağıtımı yapıldı. KADES uygulamasını telefonlarına kurmaları konusunda yardımcı olunarak nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

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