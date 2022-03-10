Polisten bayanlara KADES uygulaması

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla uygulamaya konulan KADES programıyla ilgili olarak broşür dağıtımı yapıldı. KADES uygulamasını telefonlarına kurmaları konusunda yardımcı olunarak nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirme yapıldı.