İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten düğün mağandalarına uyarı

Kilis’te, polisler vatandaşları uyarmak için düğünlerde silah atılması için kent merkezinin çeşitli noktalarına pankart astı.

Kilis'te, polisler vatandaşları uyarmak için düğünlerde silah atılması için kent merkezinin çeşitli noktalarına pankart astı.


Düğün ve benzeri etkinliklerde silah sıkılması sonucu ölen ve yaralananlar olması nedeniyle düğün mağandaları ile vatandaşların uyarılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis kent merkezine “Silah atma, sevdikleriniz hedef olmasın, silah atmak cesaret değil, cehalet göstergesidir” yazılı pankartlar asıldı. Vatandaşların düğün ve benzeri etkinliklerde silah sıkılmasını önlemek için biz dizi uyarılı, bilgilendirmeler yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.