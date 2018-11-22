Prematüre Farkındalık Günü etkinliği

Prematüre (erken doğan) bebeklere dikkat çekmek amacıyla konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Serap Özdemir tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, erken doğan bebeklerin yaşadığı sorunlar ve toplumda oluşturduğu sorunlara çözümler üretmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEFF ve çeşitli sağlık kuruluşlarının geleceğimiz olan bebeklerin sağlıklı yaşamaları, fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıklı biçimde yetişmeleri için çalışmalar yaptıklarından söz eden Özdemir, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bebek ölümlerinin büyük çoğunluğunun prematüreliğe bağlı sebepler yüzünden gerçekleştiğini kaydetti.

İstatistiklere göre Kilis'te de son 3 yılda bebek ölüm hızının yüksek olduğunu belirten Özdemir, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birinin de bebek ölüm oranları olduğunu vurgulayarak, bu konuda kurumlararası çalışmanın önemine dikkat çekti.

Özdemir, her zaman için önleme çalışmalarının tedaviden daha kolay ve önemli olduğunu da sözlerine ekledi