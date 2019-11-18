Prof. Dr. Canan Karatay üniversitede zeytinyağının yararlarını anlattı

Dr. Canan Karatay, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Zeytin ve Zeytinyağının Yararları" konulu bir konferans verdi.

Valilik, Belediye, Rektörlük ve İKA'nın ortaklaşa düzenlediği "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Etkinliği" kapsamında ilimize gelen Karatay, Üniversitedeki programa gelişinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından karşılandı. Rektörlük Makamında il protokolünün katılımıyla gerçekleşen görüşmede Rektör Karacoşkun, Karatay'a Üniversitenin Mercidabık Kampüsünde yürütülen zeytincilik ve tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunduktan sonra konferansın verileceği salona geçildi.

Programa Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun eşleriyle birlikte katıldı. Ayrıca akademisyenler, öğrenciler, STK temsilcileri, ziraatçılar ve her meslek grubundan birçok kişi konferansı ilgiyle izledi.

Prof. Dr. Canan Karatay konuşmasında zeytin ve zeytinyağının yararlarından söz ederek her yaştaki insanın bu meyveyi günlük yaşamında mutlaka tüketmesi gerektiğini, zeytinin insan yaşamına olumlu etkilerinin yanında birçok hastalığa karşı da metabolizmayı koruduğunu belirtti. Karatay, yağlık Kilis zeytininin hak ettiği konuma gelebilmesi ve tanınabilmesi için kurumlararası koordinasyonun yanında, çiftçilerin de bilinçli bir şekilde zeytin yetiştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Programda daha sonra moderatörlüğünü program yapımcısı ve sunucusu Asuman Kerkez'in yaptığı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Prof. Dr. Fugen Durlu Özkaya "Zeytinyağında Kalite Parametreleri", Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya "Zeytinin Zeytinyağına Kalite Yolculuğu", Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata da "Yöresel Zeytinyağlı Yemeklerde Yapılacak İnovasyon Çalışmaları" konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Canan Karatay'a Vali Recep Soytürk tarafından anı tabağı ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından da zeytinyağı ile yapılmış ve Kilis'e özgü ürün sepeti takdim edildi. Program sonunda öğrenciler ve katılımcılar, Karatay ile fotoğraf çektirerek yazara kitabını imzalattılar.