“Psikolojik-Ailevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü olan “Psikolojik-Ailevi Etkenler ve Uyum Sağlama” başlıklı söyleşi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz'un yönlendiriciliği ve Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Yaşam dengesini, ilişkilerin kalitesi, arkadaşlık, uyku düzeni, meslek, olumlu yönelim, genel sağlık, olumsuz düşünceler ve dinî destek ana başlıkları altında ele alan Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman, bir alanda gerçekleşen bozulmanın, aksamanın yaşam dengesini bozabileceğini bunun için her halkanın birbirinden önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman, Özellikle Covid-19 salgın sürecinin insanları psikolojik açılardan etkilediği, sürece uyum sağlamada bireyin kendisini sevmesinin, yaşam doyumu, benlik saygısı ve iyimserlik açısından katkı sağladığı dile getirildi.

Sosyal dengenin sağlanmasında psikolojik ve ailevi faktörlerin önemli olduğunu akademik çalışmalardan hareketle örneklendiren Karaman, sosyal uyumun oluşmasına yönelik bazı önerilerde bulundu. İdeal-gerçek benliğin yakınlaştırılması, annelerin pozitif etkilerinin daha çok ön plana çıkarılması, aile bütünlüğünü koruyan politikaların desteklenmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği gibi tavsiyelerle devam eden söyleşi, teşekkür konuşmaları ile sona erdi.