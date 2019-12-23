‘'Psikososyal Atom'' projesi anlatıldı

Kilis'te, ‘'Psikososyal Atom'' projesi bilgilendirme toplantısı kapsamında Psikolojik Danışmanı Yusuf Yamakoğlu tarafından eğitim verildi.

Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda yapılan programda "Psikososyal Atom'' projesi kapsamında Yaşam Tarzı ve Göç Politikaları gibi konularda Psikolojik Danışmanı Yusuf Yamakoğlu tarafından katılımcılara bilgilendirme semineri verildi. Yamakoğlu tarafından hareketlilik öncesi, sonrası yapılacaklar, vize, sigorta, kursa katılım, seyahat ve konaklama projenin önemi ve amaçları hakkında anlatıldı.