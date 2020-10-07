İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT'ye ait zırhlı araçla kaçakçılık yaparken yakalandılar

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen PTT’ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı araç içerisinde 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kamu görevlisi gözaltına alındı.


Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen PTT'ye ait zırhlı nakil aracını Öncüpınar Sınır Kapısı'nda durdurdu. Risk kriterleri çerçevesinde-ray taramasından geçirilen araçta yapılan aramada 90 adet kaçak cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken 3 kamu görevlisi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.