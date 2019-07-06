RAM LGS tercih danışma büroları oluşturdu

Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından il genelinde tüm ortaokullarda bulunan tercih danışma bürolarında Liseye Geçiş Sınavında öğrenciler, tercih konusunda yardımcı oluyor.
Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Doğan, Tüm ortaokullarda, ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 1-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini ifade ederek, “ Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezinde oluşturulan tercih komisyonu hafta içi akşam 17.00-22.00 saatlerinde hafta sonu ise 09.00-15.00 saatlerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Tercih işlemlerinde öncelikle adrese dayalı 5 tercih alınacak daha sonra eğer öğrenci merkezi yerleştirme sınavına girmişse ve puanla öğrenci alan okullara yerleşmek istiyorsa 5 tercih daha yapacak ve ayrıca pansiyonlu okullara yerleşmek isteyen öğrencilere de 5 tercih hakkı sunuluyor” dedi.