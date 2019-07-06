RAM LGS tercih danışma büroları oluşturdu

Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Doğan, Tüm ortaokullarda, ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 1-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini ifade ederek, “ Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezinde oluşturulan tercih komisyonu hafta içi akşam 17.00-22.00 saatlerinde hafta sonu ise 09.00-15.00 saatlerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Tercih işlemlerinde öncelikle adrese dayalı 5 tercih alınacak daha sonra eğer öğrenci merkezi yerleştirme sınavına girmişse ve puanla öğrenci alan okullara yerleşmek istiyorsa 5 tercih daha yapacak ve ayrıca pansiyonlu okullara yerleşmek isteyen öğrencilere de 5 tercih hakkı sunuluyor” dedi.